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Львів’ян кличуть на екскурсії першою екостежкою на Сихові

Наталя Дуляба

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Наступної неділі, 19 травня, у парку Івана Павла ІІ, що більш відомий як Сихівський ліс, офіційно відкриють першу у Львові екостежку. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «Кращий Сихів».

 

Відкриватимуть «Зелену стежку Сихова» 19 травня у межах місцевого Екосвята, яке проходить на площі перед Центром Довженка. Того ж дня у парку стартують перші дві екскурсії, розпочнуться вони о 16:00 та о 18:00 год. Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію.

Вактивісти встановили рекомендовану суму внеску за двогодинну екскурсію, яку проводитиме еколог, – 50 гривень. Всі отримані кошти скерують на організацію толок й екопросвітницьких заходів на Сихові.

Як повідомляв Львівський портал, вздовж екостежки у лісі встановлять інформаційні стенди, які розповідатимуть про місцеві екологічні цікавинки та проблеми довкілля.

«Ідея створення екостежки виникла насамперед тому, що вона піднімає питання екології, а також часу проведення на природі. По всьому парку буде такий собі екомаршрут, щоб люди прогулюватись різними його частинами, щоб більше гуляли пішки і при цьому дізнавалися щось нове. Наразі плануємо встановити 7-8 стендів з фотографіями, в яких буде розповідатись про різні екологічні проблеми і про сам Сихівський ліс, адже в ньому ростуть дуби, старші за сам район. Або, наприклад, про те, що ставок біля “Арсену” – це не проста водойма, з якої беруть воду, щоб машину помити. Там зимують крижні», – пояснювала ГО «Кращий Сихів» Наталя Піпа.

Встановлювати інформаційні стенди активісти збираються 15 травня, тож усіх небайдужих закликають долучитися до доброї справи.

Фото: ГО «Кращий Сихів»

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