ОСТАННІ НОВИНИ

Українці вважають реаліті, ток-шоу та серіали найшкідливішим контентом на телебаченні

Вероніка Рой

|

Більшість українців вважають, що реаліті, ток-шоу та серіали можуть мати найбільший потенційно небезпечний вплив на аудиторію, насамперед дитячу. Такі результати соціологічного дослідження «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає Укрінформ.

 

Згідно з даними дослідження, 28,8% респондентів віднесли реаліті-шоу до типів програм, які можуть містити елементи негативно впливу на аудиторію, особливо — на дитячі. При цьому 28,3% опитаних назвали найбільш шкідливим контентом ток-шоу, а 23,8% — телесеріали.

Водночас, близько 60% українців сприймають демонстрацію насилля на телебаченні як найбільший ризик негативного впливу на дітей. Також значна частка респондентів вважає небезпечним контентом на ТБ ненормативну лексику (38,6%), сексуальний контент (38,4%) і демонстрацію антисоціальної поведінки (38%).

При цьому 51% громадян вважає, що відповідальність за контакт дітей зі шкідливим контентом лежить переважно на батьках, а понад чверть респондентів розділяє її між батьками, телеканалами й органами державної влади.

Згідно з результатами опитування майже 50% українців висловилися проти демонстрування контенту, який може зашкодити телеглядачам. Третина респондентів виступає за трансляцію такого контенту у разі забезпечення телеканалами умов щодо його свідомого споживання. Водночас, 59,8% респондентів повідомили, що перемикають на інший телеканал чи радіостанцію, коли натрапляє на «негативний» контент.

Дослідницький проект «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки» є частиною всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...