«АВЕ Львів» вкотре відтермінували виїзд із перевантажувальної станції на Північній

Виконавчий комітет Львівської міської ради уже всьоме продовжив компанії «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній. Перевізнику дозволили використовувати земельну ділянку на цій вулиці ще протягом наступних 30 днів, тобто до початку березня. Відповідне рішенням прийняли сьогодні, 8 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Львівської міськради Сергій Сало, «АВЕ Львів» увесь час відходи перевантажувала відразу у вантажівки. Лише у січні на вул. Північній накопичилось сміття, яке перевізник не зумів вчасно вивезти.

Своєю чергою директор «АВЕ Львів» Олег Гайовишин пояснив, що через складні погодні умови вантажівки просто не могли доїхати на полігони, і підкреслив, що все сміття на перевантажувальній станції вже прибрали. Також він зауважив, що компанія надалі веде перемовини щодо облаштування нової станції.

Останній термін договору на використання ділянки на вул. Північній завершився 2 лютого, відтак перевізник просив продовжити його на наступні 60 днів. Проте мерія дала дозвіл лише на 30 днів, тобто до початку березня.

Також найближчим часом міськрада планує встановити на перевантажувальній станції «АВЕ Львів» відеокамеру, аби контролювати санітарний стан ділянки.

Зазначимо, раніше свою сміттєперевантажувальну станцію перевізник «АВЕ Львів» планував облаштувати на окраїні села Старий Яричів Кам’янка-Бузького району, однак місцеві мешканці виступили категорично проти цього.

Водночас міська рада вже шість разів продовжувала термін «виселення» перевізника «АВЕ Львів» з його сміттєперевантажувальної станції на вул. Північній. Звільнити ділянку він мав ще на початку вересня 2018 року.

Перевантажувальна станція на вул. Північній (серпень 2018 року)

Як повідомляв Львівський портал, торік у серпні перевізник «АВЕ Львів» практично завершив очищати свою перевантажувальну станцію, де назбиралось близько 10 тисяч тонн сміття. Для того, щоб вивезти всі відходи, компанія витратила два з половиною місяці та кілька мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого року у березні у Львові заговорили про купи сміття на вул. Північній, де перевізник «АВЕ Львів» облаштував свою сміттєперевантажувальну станцію. Мешканці також неодноразово скаржились через це. А нещодавно екологи заговорили про те, що ця станція створює небезпеку повітряному руху в районі злету та посадки літаків в аеропорту ім. Д. Галицького.

Через бездіяльність та забруднення довкілля «АВЕ Львів» оштрафували. Розмір штрафу становив близько 1000 гривень. Також у Львівській ОДА заявляли, що якщо «АВЕ Львів» до кінця липня не очистить свою перевантажувальну станцію, то вона втратить частину ринку своїх послуг. Однак нещодавно в Ода заявили, що зараз мова про це вже не йде.

Міськрада Львова визнала неможливим функціонування перевантажувальної станції «АВЕ Львів» на вул. Північній, адже для її облаштування перевізник самовільно захопив земельну ділянку. Мерія зобов’язала компанію вивезти звідти все сміття до 31 серпня 2018 року. 1 вересня Муніципальна варта мала встановити на станції шлагбаум, аби унеможливити повторний завіз відходів.

Також нещодавно мерія заявила, що ділянку, де була перевантажувальна станція «АВЕ Львів» віддасть під індустріальний завод.