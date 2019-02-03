Синютка вирішив «поховати» сміттєпереробний завод на Пластовій

Львівська ОДА підтримує неприпустимість будівництва сміттєпереробного заводу на вул Пластовій,13. Про це стало відомо за результатами зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки із мешканцями мікрорайону «Знесіння», які невдоволені рішенням ЛМР щодо будівництва сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій,13.

За даними прес-служби ЛОДА, під час зустрічі громада звернулась з проханням запропонувати міській владі альтернативні ділянки для побудови заводу.

У відповідь очільник області зазначив, що Львівська ОДА надавала ЛМР пропозиції понад 17 альтернативних ділянок для будівництва сміттєпереробного комплексу.

«Будівництво заводу в межах «Знесіння» є екологічно не обґрунтованим і господарсько недоцільним, що підтверджується десятками зауважень до звіту з оцінками впливу на довкілля та невдалими прикладами функціонування таких комплексів у Європі. Щодо запропонованих ділянок, то 27 січня 2017 року за результатами наради під головуванням Прем’єр-міністра міський голова звернувся з листом надати земельну ділянку Яворівської «Сірки» ЛКП «Збиранка», через три дні мною видане розпорядження, яке дійсне і сьогодні про надання ділянки для будівництва та експлуатації комплексу утилізації ТПВ у Яворівському районі. Потім була надана земельна ділянка в Миколаївському районі, ці ділянки міській владі не підійшли. 2 листопада цього ж року ми надіслали перелік земельних ділянок за межами Львова на території області», – запевняє Олег Синютка.

Зокрема Олег Синютка наголосив, що «до 13 лютого Львівська ОДА як орган державної влади скерує лист в Міністерство екології та природних ресурсів України з позицію неможливості будівництва заводу на вул Пластовій,13».

Як повідомляв Львівський портал, 1 червня 2018 року у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Будувати завод зголосилися спочатку 12 компаній, а нещодавно цей список зменшився вже до 5 фірм. Як виглядатиме Львівський сміттєпереробний завод, чи несе він небезпеку довкіллю та де чекати нового полігону сміття дивіться тут.