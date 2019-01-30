На Сокальщині усі парафії УПЦ МП перейшли до Православної церкви України

У Сокальському районі, що на Львівщині, дев’ять релігійних громад УПЦ МП приєдналися до складу канонічної Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сокальської районної ради Микола Пасько.

«Ми якщо не перший, то принаймні один з перших районів України. Я завжди стверджував, що громада Сокальського району високопатріотична і свідома. Не зважаючи на певних політиканів місцевого розливу, які пробували поспекулювати на цій темі та посіяти розбрат в церковних громадах, українська помісна церква перемогла! В усіх 9 приходах нашого району так званої «московської церкви» прийнято рішення щодо переходу під управління рідної канонічної української церкви», – написав Микола Пасько.

Загалом на Сокальщині до ПЦУ перейшли релігійні громади у м. Угнів, м. Великі Мости, с. Карів, с.Піддубне, с. Михайлівка, с.Корчів, с. Стенятин, с. Свитязів та с. Шпиколоси.

Нагадаємо, що на Львівщині першою до лав Православної церкви України перейшла церква Петра і Павла у Жовкві, яка є найбільшим храмом УПЦ МП на Львівщині. Згодом такі рішення погодили церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський район). Пізніше громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району прийняла рішення про перехід до помісної Православної церкви України. Загалом у Львівській області існує 60 громад УПЦ МП.

Зазначимо, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.