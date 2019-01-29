До Православної церкви України перейшло вже понад 100 парафій

Вже понад 100 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до новоствореної Православної церкви України. Про це Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів Укрінформу.

«Вже більше сотні, і ми чуємо щодня, що у певному регіоні, у певній області відбуваються ці переходи по два, по три. Ми завершуємо на днях юридичне оформлення, тобто буде вже зареєстровано керівний орган, Київську метрополію і, відповідно, інші єпархії будуть вносити зміни до статуту, а ті парафії, які зараз переходять з Російської православної церкви до єдиної помісної Української православної церкви, будуть уже долучатися до нової структури», – сказав митрополит Епіфаній.

Водночас він зазначив, що певні перепони процесу переходу релігійних громад та процесу визнання автокефалії іншими православними церквами чиняться з боку РПЦ.

«Звичайно, є супротив з боку Російської православної церкви, бо їхнє завдання полягає у тому, щоб протидіяти, щоб церкви не визнали автокефалію Української православної церкви. Але ми віримо, що мудрість тих інших православних ієрархів все ж таки доведе до того, що ми отримаємо визнання інших церков», – сказав митрополит Київський і всієї України.

Він запевнив у тому, що нині активно працює над тим, щоб інші помісні церкви визнали автокефальний статус ПЦУ. З цього приводу ведеться активний діалог.

Нагадаємо, що на Львівщині першою до лав Православної церкви України перейшла церква Петра і Павла у Жовкві, яка є найбільшим храмом УПЦ МП на Львівщині. Згодом такі рішення погодили церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський район). Пізніше громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району прийняла рішення про перехід до помісної Православної церкви України. Також вже 5 парафії УПЦ МП на Сокальщині перейшли до ПЦУ. Серед них парафії: м. Угнів, м. Великі Мости. с. Карів, с. Піддубне, с. Михайлівка та с. Корчів.

Загалом у Львівській області існує 60 громад УПЦ МП.

Зазначимо, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.