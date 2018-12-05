Вадим Ноздря: «На першому етапі роботи сміттєвого заводу перероблятимуть 60% всіх відходів зі Львова»

Керівник ЛКП «Зелене місто» про побудову станції компостування та сміттєпереробного заводу у Львові:

«Нещодавно виконком ЛМР прийняв рішення створити у Львові міську станцію компостування відходів і паралельно розбудовувати систему роздільного збору кухонних відходів від населення, щоб ці відходи додавати до загальної біомаси, яку оброблятиме станція. Було визначено, що ЛКП «Львівспецкомунтранс» повинне забезпечити парк контейнерів для органічних відходів, а також окремий сміттєвоз, який збиратиме саме цей тип відходів. Всі зелені відходи з міста також потраплятимуть на цей майданчик, де разом із харчовими відходами будуть перетворюватися на компост, у який не потраплятимуть жодні хімічні домішки. Компостувальна станція перероблятиме 30 тисяч тонн органічних відходів у рік. Водночас, нами передбачено можливість її розширення…

Є достатньо вдала локація, щоб розмітити компостувальний центр. Вже є відповідні рішення та доручення, і ми очікуємо, що вона запрацює наступного року. Станція компостування буде на вулиці Пластовій, поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом. Цей комплекс доповнить систему поводження і переробки відходів у Львові…

Плануємо із складу усіх відходів, а це за попередніми підрахунками 240 тисяч тонн на рік, забрати якомога більше органічних відходів, аби вони не потрапляли на сміттєпереробний завод. Як тільки зможемо отримувати від громади максимально посортовані відходи, то навантаження на сміттєпереробний завод стане меншим, і він працюватиме більш ефективно.

У польщі максимально відсортовують і забирають все, що можна не викидати на полігон. У Жарах ми побачили сміттєпереробний завод, який обслуговує 21 район і 200 000 мешканців або 60 000 тон відходів на рік. Завод у Львові буде у 4 рази більший. За технологією він буде майже ідентичний заводу, який ми побачили тут, у Жарах. Порівнюючи цей завод із заводами, який ми бачили у Польщі, Болгарії, Прибалтиці цей завод знаходиться на найвищому рівні автоматизації. Тут максимально відсортовують і забирають все, що можна не викидати на полігон. Тут об’єм залишків становить 20-25% – це дуже якісний показник. У Львові ми плануємо на першому етапі досягти близько 40% залишків.

Сміттєпереробний авод, який збудують на вулиці Пластовій, 13, буде працювати за технологією механіко-біологічної переробки. Відсортовування відходів відбуватиметься за допомогою спеціального автоматизованого обладнання, а також частково деякі процеси проводитимуться вручну…

Новий завод буде розрахований на потужність, яка забезпечить потреби Львова – 240 тисяч тонн відходів на рік. Це оцінки при двозмінній роботі заводу. Працівників однієї зміни буде близько 60 осіб, включно з працівниками адміністрації. Безпосередньо на лініях працюватиме 40-50 осіб. Водночас, проект передбачає можливість збільшення потужностей, або введення на заводі додаткової третьої зміни.

Є грантії, що ми не побудуємо щось відмінне від того, що ми побачили в європейських країнах», – повідомив Вадим Ноздря.

Який сміттєпереробний завод і компостувальну станцію збудують у Львові? Як виглядають подібні об’єкти у Польщі? Де чекати нового полігону сміття? Скільки це коштуватиме. Про це та ще багато цікавого читайте у нашому матеріалі: ТУТ