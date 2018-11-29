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За пільгові перевезення у 2019 році «Львівелектротранс» отримає втричі більше коштів, ніж маршрутники

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 листопада, депутати затвердили бюджет Львова на 2019 рік. У ньому передбачено 61,3 млн грн компенсацій за пільгові перевезення автотранспортним підприємствам, тоді як електротранспорту – 179 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом на компенсації за проїзд пільгових категорій населення у громадському транспорті у 2019 році виділили 240,4 млн. При цьому приватні перевізники і комунальне АТП-1 отримають 61,3 млн грн, а ЛКП «Львівелектротранс» – 179,1 млн грн.

За проїзд учнів і студентів в електротранспорті комунальному підприємству мерія компенсує 9,1 млн грн, за інші пільгові категорії – 170 млн грн.

Зазначимо, в ЛКП «Львівелектротранс» заявляють, що 70% всього пасажиропотоку становлять пільговики.

Нагадаємо, перевізники Львова нещодавно заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить 9 гривень 20 копійок. І якщо мерія до 1 грудня його не затвердить, то вони або скоротять кількість автобусів на маршрутах, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Своєю чергою управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках зараз не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

Минулого тижня під час перемовин із приватними перевізниками посадовці міськради погодились підняти тариф, але тільки тоді, коли пенсіонери знову почнуть їздити безкоштовно у маршрутках. Керівники автотранспортних підприємств на це заявили, що возитимуть пенсіонерів безоплатно, якщо крім нового тарифу міська рада виплачуватиме за них компенсації у розмірі 85 мільйонів гривень на рік. Тож міська рада Львова і тоді не дійшла згоди з приватними перевізниками щодо встановлення нового тарифу.

Як повідомляв Львівський портал, Асоціація перевізників Львівщини заговорила про тариф у 7 грн ще на початку квітня цього року. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках зросли 14 грудня 2017 року. Тоді тариф зріс до 5 гривень. Також наприкінці січня цього року приватні перевізники перестали безкоштовно возити пенсіонерів.

Додамо також, що 26 жовтня у Львові завершився конкурс перевізників. На міських автобусних маршрутах працюють ті ж фірми, які були дотепер, – ТзОВ «Міра і К», «АТП № 1», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630. Тож у мерії запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезень у громадському транспорті. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Втім дотепер якість перевезень практично не змінилась, і депутати вимагали від міського голови Львова забезпечити безперебійну роботу маршруток.

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