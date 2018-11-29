Депутати затвердили бюджет Львова на 2019 рік. Розподіл коштів

Сьогодні, 29 листопада, під час сесії Львівської міської ради депутати затвердили бюджет Львова на 2019 рік. «За» проголосували 50 обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук, доходи бюджету Львова-2019 складатимуть 8,1 млдр грн, а видатки – 8,09 млрд грн.

Наступного року найбільше коштів планують витратити на освіту – 2,3 млрд грн, на медицину заплановано 848 млн грн. Більшість коштів скерують на виплату зарплат освітянам і медикам.

На соціальний захист у мерії передбачили 507 млн грн. Серед них на компенсації за проїзд пільгових категорій населення у громадському транспорті виділили 240,4 млн (автотранспорт – 61,3 млн грн, електротранспорт – 179,1 млн грн).

Водночас Олег Іщук наголосив, що Львів є одним із тих міст України, де виділяють найбільші суми на соціальний захист населення.

Ще 472,4 млн грн депутати заклали на житлово-комунальне господарство (78,3 млн грн – на поточний ремонт житлового фонду, 382 млн грн – на благоустрій).

На культуру у 2019 році передбачили 144,9 млн грн, це на 16% більше, ніж у 2018 році, на фізичну культуру і спорт – 77,7 млн грн. А на проектування та охорону пам’яток архітектури скерують 0,6 млн грн.

На транспорт і дорожнє господарство на наступний рік у Львові виділили 5,3 млн грн. Ці кошти витратять на експлуатацію світлофорів. Ще 1,5 млн грн депутати передбачили на роботи з землеустрою.

При цьому депутати затвердили 478,7 млн грн, які спрямують на функціонування органів управління міськради Львова.

Бюджет розвитку у 2019 році становитиме 1,7 млрд грн, а резервний фонд – 50 млн грн.

«Протягом п’яти наступних років ми маємо також віддати 5,5 млн доларів кредиту, 33 млн євро, 459 млн грн і 460 млн грн. Це все є разом із відсотками», –додав Олег Іщук.

Нагадаємо, на початку жовтня мерія прийняла бюджетну резолюцію на 2019 рік. У ній, крім визначення пріоритетних напрямків у видатках, передбачено й обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова.

Як повідомляв Львівський портал, на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств у Львові витрачають 1,7 млрд грн, і значну частину цих коштів витрачають непрозоро. Про обмеження фінансування ЛКП у мерії заговорили наприкінці вересня.