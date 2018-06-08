Прощавайте, брудні маршрутки? У Львові запровадили нові договори з перевізниками

Сьогодні, 8 червня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради затвердили новий проект договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у Львові. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
«У цьому договорі ми врахували ті зміни, які є в Постанові Кабміну. Крім того, враховано є ухвалу Львівської міської ради про безкоштовний проїзд учнів у транспорті», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.
Як йдеться у проекті рішенні, після укладення договорів перевізники повинні:
- Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів чинним нормам та стандартам, регулярне проходження технічного огляду.
- Здійснювати перевезення пасажирів транспортними засобами на маршруті зне нижче 90 % запланованих рейсів на місяць, запобігати невиконанню на маршруті відповідно до затвердженого графіка руху двох планових рейсів підряд.
- Надавати безоплатний проїзд категоріям пасажирів, яким це право надано законодавством України.
- Здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог законодавства України, діючих тарифів.
- Інформувати пасажирів державною мовою: оголошувати назви зупинок та інформацію щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту.
- Надавати пільговий проїзд учням загальноосвітніх шкіл на період навчального року у дні навчання з понеділка по п’ятницю за рахунок власних коштів за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.
- Забезпечувати проведення обов’язкової щомісячної профілактичної дезінфекції транспортних засобів
- Починаючи з моменту укладення договору, щороку здійснювати оновлення не менше 10 % від загальної кількості транспортних засобів
- Забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року.
За невиконання перевізником зобов’язань, передбачених договором, перевізника штрафуватимуть у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що на початку лютого цього року у Львівській міськраді вже вводили нові договори про організацію перевезення пасажирів у маршрутках. Вони вперше передбачали штрафи для перевізників, що їздять не за графіком, не виїжджають на маршрути, а також порушують санітарні норми. Однак із прийняттям нових договорів сьогодні, 8 червня, згадані вище втратили свою чинність.
Вероніка Рой