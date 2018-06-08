Прощавайте, брудні маршрутки? У Львові запровадили нові договори з перевізниками

Сьогодні, 8 червня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради затвердили новий проект договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у Львові. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«У цьому договорі ми врахували ті зміни, які є в Постанові Кабміну. Крім того, враховано є ухвалу Львівської міської ради про безкоштовний проїзд учнів у транспорті», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Як йдеться у проекті рішенні, після укладення договорів перевізники повинні:

Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів чинним нормам та стандартам, регулярне проходження технічного огляду.

Здійснювати перевезення пасажирів транспортними засобами на маршруті зне нижче 90 % запланованих рейсів на місяць, запобігати невиконанню на маршруті відповідно до затвердженого графіка руху двох планових рейсів підряд.

Надавати безоплатний проїзд категоріям пасажирів, яким це право надано законодавством України.

Здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог законодавства України, діючих тарифів.

Інформувати пасажирів державною мовою: оголошувати назви зупинок та інформацію щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту.

Надавати пільговий проїзд учням загальноосвітніх шкіл на період навчального року у дні навчання з понеділка по п’ятницю за рахунок власних коштів за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра.

Забезпечувати проведення обов’язкової щомісячної профілактичної дезінфекції транспортних засобів

Починаючи з моменту укладення договору, щороку здійснювати оновлення не менше 10 % від загальної кількості транспортних засобів

Забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року.

За невиконання перевізником зобов’язань, передбачених договором, перевізника штрафуватимуть у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року у Львівській міськраді вже вводили нові договори про організацію перевезення пасажирів у маршрутках. Вони вперше передбачали штрафи для перевізників, що їздять не за графіком, не виїжджають на маршрути, а також порушують санітарні норми. Однак із прийняттям нових договорів сьогодні, 8 червня, згадані вище втратили свою чинність.