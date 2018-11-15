Міськрада Львова пропонує підняти вартість проїзду у маршрутках до 8 гривень

Управління транспорту Львівської міськради пропонує встановити тариф на проїзд у маршрутках у розмірі 8 гривень. Відповідний проект рішення виконавчого комітету опублікували на сайті мерії, передає Львівський портал.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення, причиною підняття вартості проїзду у маршрутках стало подорожчання пального та автозапчастин, ріст зарплат. Відтак управління транспорту виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення щодо підняття тарифу на проїзд у маршрутках Львова до 8 гривень.

«Вартість перевезення одного пасажира на прикладі Львівського комунального АТП-1 становить у середньому 8,21 грн (рентабельність дорівнює нулю). По інших підприємствах розрахунки щодо тарифу коливаються: середній тариф ТзОВ «Фіакр-Львів» – 8,51 грн; ТзОВ «Успіх БМ» – 8,10 грн; ТзОВ «Міра і К» – 8,45 грн; ПАТ «Львівське АТП 14630» – 8,31 грн. У проекті тарифу застосований рівень прибутку для приватних підприємств у розмірі 15%», – вказано у пояснювальній записці.

Відтак до 28 листопада у Львові триватимуть консультації з громадськістю щодо затвердження нового тарифу на проїзд у міських маршрутках. Зауваження та пропозиції львів’яни можуть подавати через ЦНАПи або як електронне звернення в управління транспорту.

Зазначимо, що перевізники Львова нещодавно заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить 9 гривень 20 копійок. Якщо мерія до 1 грудня його не затвердить, то вони або скоротять кількість автобусів на маршрутах, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Тож з ініціативи мешканців 26 листопада у Львівській міськраді проводитимуть громадське слухання щодо недопущення підняття ціни на проїзд у міських маршрутках без суттєвого покращення якості обслуговування.

Нагадаємо, 26 жовтня у Львові завершився конкурс перевізників. На міських автобусних маршрутах працюють ті ж фірми, які були дотепер, – ТзОВ «Міра і К», «АТП № 1», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630.

Водночас у мерії запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезень у громадському транспорті. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Втім дотепер якість перевезень практично не змінилась, і депутати вимагали від міського голови Львова забезпечити безперебійну роботу маршруток.

Нещодавно Андрій Садовий заявляв, що після конкурсу перевізників львів’янам варто чекати подорожчання проїзду у маршрутках, проте воно буде несуттєвим.

Як повідомляв Львівський портал, Асоціація перевізників Львівщини заговорила про тариф у 7 грн ще на початку квітня цього року. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках зросли 14 грудня 2017 року. Тоді тариф у маршрутках зріс до 5 гривень. Також наприкінці січня цього року приватні перевізники перестали безкоштовно возити пенсіонерів.