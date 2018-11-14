З початку року на Львівщині на кір захворіло понад 6 тисяч людей: медики вкотре нагадують, як можна себе захистити від цієї недуги

З початку року на Львівщині на кір захворіло 6 тисяч 300 людей. Станом на сьогоднішній ранок у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 214 осіб з діагнозом кір. Про те, як мешканці області можуть вберегти себе від цієї хвороби, сьогодні під час брифінгу розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, передає кореспондент Львівського порталу.

Вона нагадала, що загострення захворюваності на кір у Львівській області розпочалось у 2017 році. Та каже, що кір має циклічність: один раз на 5 років є сезонний циклічний підйом захворюваності.

«Вірус з’являється, він зустрічає людей, які є не захищеними від кору і таким чином передається цей ланцюжок. Чим більше у нас у нас невакцинованих людей, тим довше у триватиме спалах кору. Зараз ми живемо у той період, коли за тиждень реєструються 150, 300, а за останній тиждень 500 випадків захворювання на кір. За добу у Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізується 25-35 чоловік з ознаками цієї недуги. Відповідно зараз кожен має прийняти рішення: чи він планує захворіти на кір у найближчому майбутньому, чи не планує? Ті люди, які вже перехворіли на кір, мають довічний імунітет, і їм нема чого боятися. Також можуть бути спокійними ті люди, які мають дві дози вакцини проти кору. А ті мешканці, які не знають про свій вакцинальний статус, невакциновані, або мають лише одну дозу вакцини проти кору, наражаються щодня на небезпеку захворіти на цю недугу. Чому? Тому що людина є заразна ще до того, як коли в неї з’являється висип», – пояснює Наталія Тімко.

Якщо людина не хоче захворіти на кір, то вона повинна:

звернутися до свого сімейного лікаря, який оглядає особу, переконується, що вона на даний момент немає гострого чи хронічного захворювання. Потім медик пише дозвіл на проведення профілактичних щеплень.

далі безкоштовно в кабінеті щеплень людина отримує щеплення белгійською вакциною європейської якості, зі всіма індикаторами та дозволами. Ті, хто зроблять два щеплення інтервалом у місяць, гарантовано від захистяться від кору.

Діти, згідно з календарем щеплень, повинні отримати першу вакцину від кору у віці 1 рік, а другий раз – у 6 років.

«Але є таке поняття щеплення за епідпоказами. Якщо вже хтось захворів впродовж 72 годин, то контактних вакцинують проти кору. Інструкція до вакцини допускає навіть з 9-місячного віку», – каже головний епідеміолог Львівщини.

Наталія Тімко запевняє, що весь цивілізований світ довів, що єдиним дієвим способом профілактики інфекційних захворювань є вакцинація.

«Немає наслідків після проведення профілкатичних щеплень. Є міфи, пропаганда, страшилки, які абсолютно нічим не доведені. На Львівщині, на жаль, є два летальних випадків від кору серед невакцинованих дітей. Доведено,що ті, хто вакциновані на 95% захищені від кору. Так, є ймовірність, що 5% можуть захворіти, але вони не матимуть ускладнень у вигляді запалення легень, запалення головного мозку, і вони однозначно залишаться здоровими», – каже вона.

Як розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, Львівщина більше ніж на 100% забезпечена вакциною.

«Порівняно з минулим роком захворюваність на кір зросла в десятки разів. Ця хвороба вже не є лише дитячою, але й уражає доросле населення Львівської області. На жаль, Львівщина належить до тих територій України, де є чи не найвижчий рівень захворюваності на цю недугу. Ми просимо вчерговий раз мешканців області вакцинуватися від кору, адже це єдиний метод не захворіти на цю недугу. Ми маємо у резерві 40 тисяч доз вакцини. Тобто, всі, хто потребує вакцинації, можуть провести цю процедуру у всіх поліклінічних закладах охорони здоров’я області», – зазначає вона.

Перші симптоми кору не специфічні: піднімається температура, з’являється сухий кашель, може виникати кон’юнктивіт, а потім може з’являтися висип на вухами, на голові, на грудній клітці, спині, кінцівках.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у школі в Рудному 22 дитини захворіли на кір. Вчора, 13 листопада, директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак під час апаратної наради наголосила на необхідності прийняття кардинального рішення щодо обмеження доступу невакцинованих дітей в організовані колективи.

Більше про кір у Львові можна прочитати у матеріалі Львівського порталу: «Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням».