Дрогобич хоче збудувати власний сміттєпереробний завод

Дрогобицька міська рада оголосила конкурс із подання пропозицій щодо будівництва сміттєпереробного заводу, влаштування сортувальної лінії твердих побутових відходів чи іншого комплексу утилізації твердих побутових відходів. Про це йдеться на сайті міської ради Дрогобича, передає кореспондент Львівського порталу.

Земельна ділянка, на якій у Дрогобичі пропонують облаштувати сортувальну лінію, сміттєпереробний завод чи інший комплекс переробки ТПВ, розташована на вул. Гайдамацькій. Її площа становить 1 га.

Зазначимо, у Дрогобичі остаточно не визначили, який саме комплекс із утилізації і переробки сміття потрібно звести, відтак міська рада закликає охочих подавати на конкурс власні ідеї.

«З метою вирішення проблеми поводження з ТВП у м. Дрогобичі Львівської області учасник конкурсу повинен запропонувати найбільш екологічне, економічно вигідне рішення (в т.ч. здешевити послугу вивезення та утилізації ТПВ), яке дозволить не лише зменшити захоронення ТПВ на полігоні, а й дозволить переробляти, утилізувати чи іншим способом використовувати ТПВ м. Дрогобича», – йдеться у повідомленні.

Подавати свої пропозиції у Дрогобицьку міську раду можна до 17:00 год. 20 червня.

Нагадаємо, у Дрогобичі протягом кількох місяців існує проблема з вивозом сміття. Міський голова Тарас Кучма розповідав, що сусідні міста відмовляються приймати сміття з Дрогобича, відтак звертався до Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо сприяння у тимчасовому вивезенні сміття.

Також Львівська ОДА провела інвестиційний конкурс, згідно з яким у селі Брониця, що біля Дрогобича, мають звести сміттєпереробний комплекс.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Водночас Європейське екологічне бюро не підтримує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові у такому вигляді, як це заплановано. Відтак Генсекретар Європейського екологічного бюро Джеремі Вейтс висловив подив із приводу того, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає кошти на будівництво такого заводу у Львові.

Розробка проекту сміттєпереробного заводу, який хочуть збудувати на вул. Пластовій, 13, затягнулася. І зважаючи на те, що влітку 2019 Львівська ОДА втратить свої повноваження на вивіз сміття, а завод зможуть запустити лише наприкінці 2020 року то Львівська міськрада планує звозити відходи на перевантажувальну станцію.