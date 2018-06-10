Дрогобич потерпає від сміття

У Дрогобичі, як колись у Львові, виникла серйозна проблема із вивозом сміття, передає Leopolis.

Повідомляється, що 6 червня було скликано екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання прийнято рішення звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги у вирішенні ситуації з вивозом твердих побутових відходів з міста.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма повідомляє, що влада звернулася до Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про проведення виїзного засідання комісії спільно з керівництвом міст Борислава, Самбора, Стрия та Миколаєва щодо сприяння у тимчасовому вивезенні сміття впродовж трьох місяців на їх полігони на період оформлення документів для відведення додаткової земельної ділянки для складування твердих побутових відходів міста Дрогобич.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Дрогобич зустрічатиме Великдень із горами сміття, через блокаду міста.