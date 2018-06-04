Європейське екологічне бюро розкритикувало майбутній сміттєпереробний завод Львова

Європейське екологічне бюро не підтримує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові у такому вигляді, як це заплановано. Про це сьогодні, 4 червня, під час прес-конференції повідомила юрисконсульт МБО «Екологія-Право-Людина» Наталія Городецька, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми звернулися до Європейського екологічного бюро, це є мережа, яка налічує близько 160 експертних організацій у сфері відходів. Це є експерти, які долучаються до розробки законодавства, директив, що стосуються відходів. Вони висловили свою позицію на підставі досвіду будівництва таких комплексів в європейських країнах. І основний меседж – це те, що експерти та європейська комісія все-таки не підтримує сміттєпереробні комплекси у тому вигляді, як планують будувати у нас», – розповіла Наталія Городецька.

За її словами, сміттєпереробний завод у Львові не відповідає нормам Європейського законодавства. Зокрема, Європейське екологічне бюро вважає, що механіко-біологічна переробка сьогодні є неефективним способом вирішенням сміттєвої проблеми. Відтак Генсекретар Європейського екологічного бюро Джеремі Вейтс висловив подив із приводу того, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає кошти на будівництво такого заводу у Львові.

Відповідний лист із висновками Європейського екологічного бюро вже надіслали Європейському банку реконструкції і розвитку, Міністру екології України Остапу Семераку, міському голові Львова Андрію Садовому та голові Львівської ОДА Олегові Синютці.

«Натомість хочу сказати, що такий комплекс Львову потрібен, але у дещо іншому вигляді. Сміттєпереробний комплекс обов’язково повинен передбачати сортувальну лінію, анаеробне зброджування, також він не повинен виробляти RDF-паливо, оскільки цементні заводи можуть не захотіти його переробляти, відтак воно просто опинятиметься на полігонах. Ще однією важливою умовою при будівництві сміттєпереробного заводу є запровадження роздільного збору сміття безпосередньо під будинками самих львів’ян», – наголосила Наталія Городецька.

Як у свою чергу зауважив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, Європа вже давно займається ефективною переробкою сміття і через це вийшла на суттєво вищий рівень, запроваджуючи сучасні технології. Натомість для України вони наразі є недосяжними.

Вадим Ноздря водночас підкреслив, що майбутній сміттєпереробний завод у Львові відповідає Національній стратегії управління з відходами в Україні. Також він зазначив, що цементні підприємства, з якими у Львівській міськраді ведуть перемовини, уже погодилися приймати RDF-паливо.

Нагадаємо, розробка проекту сміттєпереробного заводу, який хочуть збудувати на вул. Пластовій, 13, сьогодні затягується. І зважаючи на те, що влітку 2019 Львівська ОДА втратить свої повноваження на вивіз сміття, а місто найімовірніше не встигне звести сміттєпереробний завод, Львівська міськрада планує звозити відходи на перевантажувальну станцію.

Фото: Львівський прес-клуб