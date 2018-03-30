Мерія запевняє, що працює над очищенням Грибович від фільтратів. Місцеві спростовують

У Львівській міській раді запевняють, що станція з очистки інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі вже працює у тестовому режимі, натомість мешканці прилеглих сіл зауважують, що на землі поруч із полігоном сьогодні назбирались великі калюжі із фільтратів. Про це сьогодні, 30 березня, йшлося під час засідання «Рекультивація Грибовицького сміттєзвалища: роботи, виконавці, фінансування», передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало, сьогодні на станції з очистки інфільтратів, які утворюються на Грибовицькому сміттєзвалищі, встановили нове обладнання і вона вже працює в тестовому режимі.

«Реально на станції змінено повністю технологічне обладнання, також змінено режим роботи станції з періодичної на безперервну. Потужність – 250 кубометрів на добу. Зараз станція працює в тестовому режимі, також проводиться процедура закупівлі реагентів для її роботи, згодом станцію буде введено в експлуатацію», – заявив Сергій Сало.

За словами Сергія Сала, станом на сьогодні три компанії хочуть очищувати інфільтрати з Грибовицького сміттєзвалища. Втім куди вони діватимуть токсичні залишки із них, наразі невідомо.

«У лютому була оголошена процедура закупівель послуг із очистки фільтрату. На процедуру подалися три компанії: київські «Екософт» і «Сучасні будівельні рішення» та «Гігаджоуль». Вони подали свої пропозиції, зараз ці пропозиції опрацьовуються, на наступний тиждень буде оголошено другий етап цього тендеру, де вже буде зазначена ціна за вказані послуги і детальна інформація про технологію. Дві компанії пропонують технологію очистки «зворотній осмос», інша – хіміко-біологічний метод очистки фільттратів. Щодо того, куди дівати токсичні залишки, то ми їм задали це питання, вже маємо відповіді, але я ще з ними не ознайомився», – зазначив Сергій Сало.

Водночас як зауважив архітектор, мешканець села Малехів Ігор Черняк, через дамбу очисної станції дотепер витікають інфільтрати, які потрапляють у ґрунт та підземні води. Через це на землі утворились цілі калюжі буро-червоного кольору.

«Ситуація на Грибовицькому сміттєзвалищі катастрофічна, можна говорити про значне збільшення кількості шкідливих речовин, які потрапляють в ґрунти. Вся система збору чи хоча б локалізації тих шкідливих речовин на сміттєзвалищі не працює, дамба не в повній мірі виконує свої захисні функції, через неї проходять фільтрати. А основні потоки йдуть зі сміття, яке зсунулося. Земля вкрита червоними ріками, все жахливо.

Найгірше, що не готується навіть якась проектна, технічна документація. Два роки вже пройшло, суд не забороняє мати зараз якесь технічне рішення щодо очистки. От зараз оголосять тендер на закупівлю модульної очисної станції. А як буде з питанням характеристики тих станцій. У 2016 році «Гірхімпром» не міг визначитися з технологіє очистки. А якщо очистка фільтратів таки буде, то куди дівати той отруйний концентрат, який виходитиме з очисної споруди? Де його захоронюватимуть? Проектанти того не пропонують, в компанії «Еgis» технології такої теж нема», – підкреслив Ігор Черняк.

Як повідомляв Львівський портал, у лютому цього року під час перевірки на Грибовицькому сміттєзвалищі виявили, що станція очистки фільтрату не працює, інфільтрат просочується через тіло дамби. А сама дамба збудована всупереч будівельних норм. Через це обласна комісія ТЕБ і НС вирішила проести експертизу, а її результати передати у правоохоронні органи.

Додамо також, що цього тижня еколог, депутат Жовківської райради Ігор Муравський оприлюднив фото із калюжами інфільтрату, що витік просто на землі поруч із Грибовицьким сміттєзвалищем.

Фото: Facebook Ігоря Муравського