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Цієї ночі у Львові затримали серійного злодія

Олександр Косик

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У Львові за підозрою у крадіжці кабелю затримали чоловіка, який вже підозрюється у трьох аналогічних епізодах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 14 березня, близько 4 години ранку патрульні отримали виклик на вулицю Антонича, де в приватному будинку спрацювала сигналізація. Екіпаж оперативно прибув на місце і почав обстежувати прилеглі території.

На вулиці Майданній перехожий повідомив інспекторам, що бачив особу в темному одязі і капюшоні, який ніс кабель і пішов у напрямку колії на вулиці Зеленій. Орієнтування отримали усі екіпажі Сихівського району.

На вулиці Вулецькій патрульні побачили згадану особу у брудному одязі, однак вже без кабелю. Даний громадянин виявився 31-річним мешканцем одного із сіл Пустомитівського району. Пояснити, що робить у такий час і в такому вигляді у тому місці, він не зміг. Чоловіка для встановлення обставин відвезли у Сихівський відділ поліції, де встановили, що триває слідство щодо даного громадянина по трьох епізодах крадіжки кабелю. Дана особа мала б перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Додамо, що чоловік раніше неодноразово притягався за крадіжки та грабежі.

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