Садовий назвав вибух на Личаківському кладовищі провокацією

Мер Львова назвав події, що вчора трапились на Личаківському кладовищі, планованою провокацією. Відтак, Андрій Садовий очікує якісного розслідування та покарання винних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Це планована провокація. Був на місці керівник Служби безпеки у Львівській області. Думаю, вони фахово проведуть розслідування і зловлять цього негідника, який вчинив цю неприпустиму річ. Бо наші цвинтарі – це місця особливої уваги, ми там ховаємо наших Героїв. Вірю, що винні будуть покарані», – сказав Андрій Садовий.