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Садовий назвав вибух на Личаківському кладовищі провокацією

Олександр Косик

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Мер Львова назвав події, що вчора трапились на Личаківському кладовищі, планованою провокацією. Відтак, Андрій Садовий очікує якісного розслідування та покарання винних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Це планована провокація. Був на місці керівник Служби безпеки у Львівській області. Думаю, вони фахово проведуть розслідування і зловлять цього негідника, який вчинив цю неприпустиму річ. Бо наші цвинтарі – це місця особливої уваги, ми там ховаємо наших Героїв. Вірю, що винні будуть покарані», – сказав Андрій Садовий.

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