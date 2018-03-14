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Львів сьогодні прощається із загиблим на війні Андрієм Іванишиним

Катерина Родак

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Сьогодні, 14 березня, відбудеться прощання та похорон львів’янина Андрія Іванишина, що загинув у зоні проведення АТО. Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила загинув у неділю, 11 березня.

 

Зокрема, о 9.45 відбудеться панахида та прощання (вул. Чукаріна, 30, кв. 60). Об 11.00 розпочнеться похорон у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна). Опісля, о 12.00, відбудеться поховання на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань №76).

Також сьогодні на будівлі Ратуші буде вивішено синьо-жовтий прапор з чорною стрічкою. Також національний стяг з жалобними стрічками вивісять на будівлях вздовж маршруту, яким йтиме похоронна процесія. А це: вул. Театральна – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – пл. Митна – вул. Винниченка – вул. Франка – вул. Пекарська – Личаківський цвинтар.

Водночас Львівська міська рада закликає львів’ян вийти на вулиці, якими йтиме похоронна процесія, щоб віддати шану Герою АТО та гідно провести його в останню путь.

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