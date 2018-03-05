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Найчастіше львів’яни звертаються на «Гарячу лінію» через електропостачання і транспорт

Юлія Шпак

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Впродовж лютого 2018 року в кол-центр надійшло 6773 звернень від мешканців. Найбільше звернень було зареєстровано через аварійні ситуації із системою електропостачання у житловому будинку – 630 звернень (9,3% від загальної кількості).  Також львів’яни часто скаржились на порушення графіку руху громадського транспорту – 308 звернень (4,5%) та відсутності подачі холодної води – 290 звернень (4,3%).  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Також львів’яни звертались на «Гарячу лінію Львова» через відсутність опалення, несправності ліфтів, не очищених від снігу проїжджих частин чи тротуарів.

У відомстві додають, що наприкінці лютого «Гаряча лінія Львова» запрацювала у Винниках, Брюховичах та Рудно.

Нагадаємо, оперативну інформацію про проведення аварійних чи ремонтних робіт від служб міста можна дізнатись на порталі 15-80 https://1580.lviv.ua/.

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