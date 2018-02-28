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У минулому році Львівщина не отримала жодного препарату проти раку за кошти державного бюджету

Вероніка Рой

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У 2017 році Львівська область не отримала жодного препарату проти раку, які мали бути закуплені за кошти державного бюджету. Про це сьогодні, 28 лютого, під час прес-конференції розповів головний лікар Львівського онкодиспансеру Ігор Ковальчук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Цей мінімум, на який повинна була закупити хіміотерапевтичні препарати держава, не виконано.  За 2017 років ми не отримали жодного препарата.  Деякі препарати за 2016 рік ми отримали лише наприкінці минулого року. Зараз нам вже надіслали заявку на 2018 рік. Найважче у цьому випадку хворим, які потребують дороговартісного лікування. Такої ситуації ні в державі, ні онкодиспнсері вже давно не було. Це насправді трагедія, бо  кожного року виявляється все більше хворих», – розповів Ігор Ковальчук.

Водночас, завідувач хіміотерапевтичним відділенням Ярослав Шпарик додав: «У 2016 році на хіміотерапевтичні препарати для Львівської області виділили 15 мільйонів гривень. У 2017 році з бюджету виділили більше – 25мільйонів гривен. Проте ми жодного препарату так і не отримали навіть найдешевшого».

Також медики зазначили, що з  1 січня увійшов у дію Національний перелік ліків, до списку увійшли препарати, які закуповуватимуться за державний кошт, однак до цього списку не потрапила ціла низка препаратів для лікування онкологічних захворювань.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що Львівщині потрібно 250 мільйонів на забезпечення хіміотерапевтичним лікуванням хворих на рак.

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