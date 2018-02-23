Смерть прикордонника під час навчань на Львівщині: у прокуратурі розповіли деталі трагедії

Військова прокуратура розслідує обставини загибелі військовослужбовця під час навчальних стрільб на полігоні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

«Установлено, що 22 лютого 2018 року керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС України, що в смт. Великі Мости на Львівщині, під час виконання навчальних стрільб, порушивши порядок та техніку безпеки під час їх проведення, перевищив службові повноваження, чим спричинив загибель військовослужбовця за контрактом прикордонної комендатури швидкого реагування кінологічного навчального центру», – йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, 36-річний прапорщик, отримавши поранення голови, загинув близько 12.30 год. на території полігону навчального центру внаслідок детонування боєприпасу РПГ-7В.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 426-1 КК України здійснює Головне управління Нацполіції України у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура гарнізону.