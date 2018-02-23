На околиці Львова СБУ знайшла схованку з боєприпасами

СБУ виявила у Львові схованку з боєприпасами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

«Схованку з військовими засобами ураження виявили у Львові співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з вибухотехніками поліції. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, облаштованого у лісопосадці на околиці обласного центру, дві гранати Ф-1, кумулятивну протитанкову гранату та гранату РГД-5», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

УСБУ у Львівській області закликає громадян, які знайшли небезпечні предмети або знають про випадки незаконного поводження зі зброєю, повідомляти інформацію за телефоном (032) 261-61-43.

Фото: СБУ у Львівській області