На Львівщину суне арктичне повітря із потужними морозом

На найближчі дні синоптики попереджають про різке похолодання на Львівщині. У зв’язку із потужними морозами у Львові відкриють додаткові пункти обігріву для потребуючих громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж 24 – 27 лютого на Львівщині очікується різке зниження температури повітря, подекуди до 27 градусів морозу.

Зокрема, у зв’язку з надходженням холодної арктичної повітряної маси, на Львівщині 24 – 27 лютого очікується зниження температури повітря:

– 24 лютого вночі 10 – 15°, місцями 18 – 20° морозу; вдень 5 – 10° морозу;

– 25 лютого вночі 13 – 18°, місцями 21 – 23° морозу; вдень 8 – 13° морозу;

– 26 лютого вночі 16 – 21°, місцями 24 – 27° морозу; вдень 10 – 15° морозу;

– 27 лютого вночі 14 – 19°, місцями 22 – 25° морозу; вдень 8 – 13° морозу.

У Львові в приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, щоденно, без вихідних, продовжує діяти пункт обігріву, який забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Також від – 10° в місті працюватимуть додаткові пункти обігріву.

Так, спільно з БО «Регіональний центр соціальної адаптації» працюватиме пункту обігріву на вул. Личаківській, 56 у приміщенні цієї благодійної організації. Він працюватиме в робочі дні з 09.00 до 18.00. Також за потреби у Галицькому районі міста Львова на території ЛКП «Старий Львів» на вул. Сербській 15, в робочі дні, з 08.00 до 17.00 організують роботу пункту обігріву. Цей пункт обігріву може розмістити до 25 осіб. Додатково організують роботу пункту обігріву у приміщенні Комунального закладу соціального захисту «Соціальний готель» на вул. Городоцькій, 163а. Він працюватиме в робочі дні з 09.00 до 18.00 ці пункти будуть забезпечені гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб звертаються до усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян. Контакти Центру: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, вул. Кирилівська, 3а.

Водночас, небайдужих просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр теплий одяг – светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, бо тут у ньому завжди є потреба. Також – білизну, шкарпетки, тощо. Речі можна приносити за адресою: вул. Кирилівська, 3-а (бічна Шевченка). Телефон: 233-14-79.