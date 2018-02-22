В яких школа Львова призупинено навчання через грип?

З метою запобігання росту захворюваності на грип, управлінням освіти ЛМР погоджено призупинення навчання станом на 22.02.2018 року у 21 навчальному закладі міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

На підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів погоджено призупинення навчання у таких закладах загальної середньої освіти: