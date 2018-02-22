На Львівщині розбили таблицю, присвячену польському королю

В місті Яворів на Львівщині невідомі розбили таблицю на наріжному камені майбутнього пам’ятника польському королю кінця XVII століття Яну ІІІ Собеському. Про це повідомили Zaxid.net у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці проводять дослідчу перевірку інциденту.

На таблиці був напис: “Тут буде споруджено пам’ятник королю Яну ІІІ Собеському, старості м. Яворів, командувачу польсько-українських сил, які здолали турків під Віднем”. Сама таблиця культурно-історичної цінності не мала, зазначає видання.

У свою чергу Польське радіо, посилаючись на голову відділу Товариства польської культури Львівщини у Яворові Софію Міхневич, повідомляє, що на місці інциденту було вивішено плакат

“Таблицю розбито, а на стіні вивішено величезний плакат у червоно-чорних кольорах з портретом Степана Бандери і написом “В Україні ми будемо вшановувати своїх героїв”, – заявила Міхневич.

Наріжний камінь під пам’ятник Собєському був вмурований у 2014 році.

Міхневич наголосила, що хоча це була ініціатива польських жителів Яворова, її підтримала місцева українська влада.

“У нас ніколи не було конфліктів на національному ґрунті”, – наголосила вона.

Рішення встановити пам’ятник королю Яну ІІІ Собеському Яворівська міська рада ухвалила 19 листопада 2013 року за зверненням Яворівського відділу Товариства польської культури на Львівщині.

Мотивували це тим, що Ян ІІІ Собеський спершу був старостою міста, а після коронації зробив його однією зі своїх резиденцій та святкував тут перемогу у Віденській битві з турками 1683 року.

Восени 2015 року згадуваний наріжний камінь пам’ятника у Яворові на вул. Львівська, 12 урочисто освятили представники греко-католицького та римо-католицького духовенства.

Як відомо 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz’15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології»,за яку передбачили штраф, ба навіть тюремне ув’язнення.

Експерти обурені, що у польському законопроекті з’явився термін «Малопольща», адже під ним поляки розуміють Галичину, і трактують це як натяк на територіальні претензії.

МЗС України також висловило свій протест, що Польща некоректно використовуються назви частини території сучасної України.

В ніч на 1 лютого, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону «бандерівської ідеології».

«Чи треба нам нагадувати про концтабір в польському Явожно? Чи потрібно нам, українцям, вкотре згадати полякам про операцію Вісла чи Ризький договір? Чи коли Варшава разом з Москвою ділила Україну і як наслідок сама втрачала державність чи ставала жертвою поділу?», – відреагувала український парламентар Ганна Гопко.

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УП