У Львові судитимуть мати з сином, що продавали наркотики

У Львові правоохоронці затримали сім’ю наркодилерів. До складу злочинної групи входили матір та син, котрі організували збут наркотичних таблеток «субутекс». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із слідчим відділом Сихівського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 затримали сім’ю наркодилерів, що організувала у Львові збут наркотичних таблеток «субутекс», які містять наркотичну речовину «бупренорфін». До складу групи входили двоє осіб – матір та син.

Під час затримання та санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників наркотичні таблетки «субутекс» та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Все вилучене скеровано на експертне дослідження. Окрім цього, встановлено, що затримані злочинці неодноразово надавали власну квартиру для вживання наркотичних засобів наркозалежним особам.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, на даний час вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.