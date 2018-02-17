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Відсоток цієї медалі належить Україні, - олімпійська чемпіонка Альона Савченко

Соломія Григор'єва

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Олімпійська чемпіонка з парного фігурного катання Альона Савченко, котра на Олімпіаді у Пхенчхані представляла Німеччину, розповіла, що у душі лишається українкою, а частина золотої медалі належить Україні. Про це пише ТСН.

Альона вважає, що неважливо, за яку країну виступає спортсмен, адже у душі він завжди лишається тим, ким народився. Україна не дала можливості Савченко розвиватися ще на початку її шляху. Однак під прапором Німеччини вона досягла успіху, до якого крокувала 16 років.

«Якщо у країні нема можливостей реалізувати себе як людину, то неважливо, за кого він виступає. Він все одно душею лишається там, де народився. І я все одно у душі українка і лишаюся українкою», – каже фігуристка.

Савченко пишається своєю національністю і тим, що в Україні досі проживають її батьки та рідні. Чемпіонка довгий час не могла відвідати їх через інтенсивність тренувань і складний графік, однак після закінчення Олімпіади у Південній Кореї збирається поїхати на Батьківщину.

«Відсоток цієї медалі належить Україні і моїм батькам, і я дуже щаслива. Я думаю, що після Олімпіади, після всіх змагань я приїду до України, до своїх батьків і до всіх, хто за мене вболіває», – каже Альона.

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