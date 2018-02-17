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Через аварію Стрийська, Наукова та Володимира Великого залишились без світла

Олександр Косик

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Аварія трапилась на 8-мій підстанції, вийшла з ладу високовольтна лінія. Фахівці ПАТ «Львівобленерго» вже працюють на місці. Наразі без електропостачання вул. Стрийська, Наукова та В. Великого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відновити електропостачання планують орієнтовно о 20.00 год.

Через відсутність електропостачання, тимчасово не курсують тролейбуси №2, 3 та 5.

Також не працюють світлофори. На перехресті вул. Стрийська – Наукова працюють регулювальники.

Мешканців просять вибачити за незручності.

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