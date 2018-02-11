У Росії розбився літак з 71 пасажиром на борту: ніхто не вижив

МНС Росії офіційно підтвердило катастрофу літака “Саратовських авіаліній” з 71 людиною на борту. Літак впав у Раменському районі Московської області, біля села Степанівське. Про це повідомляє ВВС Україна.

За попередніми даними, ніхто не вижив.

Літак Ан-148 “Саратовських авіаліній” вилетів з московського аеропорту “Домодєдово” і прямував до міста Орськ, Оренбурзька область.

Лайнер вилетів з аеропорту “Домодєдово” о 14:21. За кілька хвилин після зльоту він зник з екранів радарів.

Російський Слідчий комітет почав кримінальну справу у зв’язку з катастрофою. Справу почали за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Авіакомпанія “Саратовські авіалінії” розташована в місті Саратов, за 840 км на південний схід від Москви.

2015 року їй заборонили працювати на міжнародних рейсах. Це сталося після того, як інспектори виявили у кабіні пілотів людину, яка не була членом льотного екіпажу.

Авіакомпанія оскаржила цю заборону і змінила свою внутрішню політику. Після цього 2016 року вона відновила міжнародні чартерні рейси.

Її літаки літають переважно між російськими містами, але також виконують польоти до Вірменії та Грузії.