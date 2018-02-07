Поліція розслідуватиме невиплату зарплати працівникам газети «Ратуша»

Галицький відділ Національної поліції Львова вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали за заявою головного редактора газети «Ратуша» Миколи Савельєва щодо невиплати журналістам видання заробітної плати з січень 2018 року.

Матеріали були внесені за заявою Миколи Савельєва, яку він подав у прокуратуру Львівської області.

«У своїй заяві я вказував, що через умисні дії керівника департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка, який (поза всяким сумнівом) діяв за вказівкою міського голови Львова Андрія Садового, співробітникам муніципальної газети “Ратуша” не було виплачено заробітну плату за січень 2018 року», – повідомив редактор газети.

Як відомо, раніше виконавчий комітет відмовився виплачувати 171 тисячу гривень комунальній газеті «Ратуша» через заяву міського голови про виявлені там зловживання. Згодом у редакції провели аудит і кошти, щоправда, у меншій сумі, таки виплатили. А 25 січня цього року сесія міської ради прийняла рішення про роздержавлення газети «Ратуша».