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Жителів Львівщини попереджають про погіршення погодних умов

Соломія Григор'єва

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що у зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від циклонів, що зміщуються через територію західних областей України, на Львівщині очікується різка зміна погоди.

 

Зокрема, впродовж 3 – 4 лютого місцями очікуються сильні опади, пориви вітру, налипання снігу, ожеледиця. Впродовж 5 – 6 лютого опади послабляться, але значно знизиться температура повітря.

Так, 3 лютого вночі дощ подекуди з мокрим снігом, в другій половині дня мокрий сніг. 4 лютого – мокрий сніг та сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Ввечері 3 лютого та на добу 4 лютого подекуди очікуються пориви північного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини.

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