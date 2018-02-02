Бабак Тимко спрогнозував прихід теплої весни через шість тижнів

Степовий бабак Тимко IIІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету ім.В.Каразіна у селищі Гайдари Зміївського району Харківської області, зробив перше в своєму житті передбачення весни. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

“Бабак каже, що через 6 тижнів буде тепла весна”, – розтлумачив пророцтво бабака його охоронець Віктор Токарський у п’ятницю.

Бабак Тимко IIІ змінив на посту провісника свого батька, Тимка II. “Тимко II на заслуженому відпочинку. Він минулого року нам все передбачив і сказав: “Я хочу на пенсію”, але перед відходом народив нам двох бабачат”, – пояснив В.Токарській.

На біостанції ХНУ ім.В.Каразіна День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду сім разів. У 2017 році, окрім приходу весни через 6 тижнів, він передбачив також, що Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим того ж року.

До цього прогнозами займався його попередник Тимко I, якого також проводили на заслужену пенсію за віком.