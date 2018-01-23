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Львівщина зекономила завдяки «ProZorro» понад 1,5 мільярда гривень

Дарина Смеречанська

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У 2017 року економія бюджетних коштів від застосування електронної системи закупівель «ProZorro» склала 1 млрд 690 млн грн. Про це сьогодні, 23 січня, розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

«Те рішення, яке було прийняте ще в 2016 році і пов’язане із зобов’язанням усіх розпорядників бюджетних коштів та усіх замовників – проводити допорогові закупівлі товарів і послуг в електронній системі «ProZorro», дало свої результати. Обсяг економії бюджетних коштів склав 1 млрд 690 млн гривень. При цьому, економія  бюджетних коштів в межах допорогових закупівель – понад 142 мільйони. Це власне ті кошти, які були зекономлені у результаті виконання доручення голови Львівської ОДА», – розповів Роман Филипів.

Також департамент провів аналітичну роботу серед розпорядників коштів.

«У 2017 році ми проводили широку аналітику серед усіх розпорядників бюджетних коштів по державних та місцевих бюджетів. Кожного ми аналізували щодо того, яким чином ці розпорядники проводять закупівлю в системі «ProZorro». Це призвело до того, що понад 80 % розпорядників бюджетних коштів розпочали свою роботу в системі. В цій системі було зорганізовано 46 % усіх закупівель»,  – додав Роман Филипів.

Окрім цього, наприкінці 2017 року департамент прийняв рішення про застосування нової системи моніторингу закупівель. Система буде включати не лише ретроспективний аналіз, але й поточний аналіз кожної закупівлі на кожній із стадій, від оголошення про закупівлю до  аналіз  учасників, які стали переможцями.

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