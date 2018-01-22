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Садовий хоче відібрати приміщення редакції газети «Ратуша»?

Вероніка Рой

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Головний редактор львівської газети «Ратуша» Микола Савельєв заявляє про спроби партії «Самопоміч» прибрати до рук приміщення видання. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Невипадково ліквідатори газети «Ратуша» забули (? –М.С.)  про те, що сьогодні в користуванні редакції перебуває приміщення на площі Міцкевича 6/7 у Львові загальною площею 83 квадратних метри, котре вже не перший рік намагається прибрати до рук таке собі об’єднання «Самопоміч». Чули про таке? І ми чули. Редакції в міськраді закидають: «Так ви цим приміщенням все одно не користуєтесь!» Звичайно, не користуємось, адже нас до нього «Самопоміч», яка встановила двоє власних дверей і кілька власних замків, просто НЕ ДОПУСКАЄ. А усвідомити те, що тепер нам би мали ЗГІДНО З ЗАКОНОМ передати це приміщення в оренду на 15 років ціною 1 гривня на рік – це для декого просто початок руйнації встановлених норм світосприйняття!», – йдеться у повідомленні.

Також Микола Савельєв зазначає, що скарги редакції на цю сваволю сьогодні впираються в глухий кут.

«Як тільки чиновники чують, що сваволею займається саме ГО «Самопоміч», яке створив і опікає львівський бургомістр Садовий. Можна б було звернутися за допомогою до депутатів від більшості у Львівські міській раді, але оскільки вони усі від партії «Самопомочі», то робити це просто безглуздо.

Проект цієї ухвали я, як редактор, наразі не підписав, бо «Ратуша» підготувала текст альтернативної ухвали по цьому ж питанню і розіслала його на всі депутатські комісії. Зараз очікуємо на результат, бо маємо надію, що не весь депутатський корпус пан бургомістр «підбив» під себе велеречивими обіцянками і солодкими словами. Чи ми помиляємось? Трудовому колективу я пообіцяв скинути цей текст в соцмережі. А потім взяв – і зробив», – додав головний редактор газети.

Натомість у коментарі Львівському порталу керівник об’єднання «Самопоміч» у Львові Андрій Шевців розповів, що дана інформація не відповідає дійсності.

«Ті приміщення, які використовувала колись редакція газети «Ратуша» є у вільному доступі і вони межують з приміщеннями, де працюють працівники об’єднання «Самопоміч».  Ми ці приміщення не використовуємо і ми навіть зробили певні запобіжні заходи, бо там обвалюється стеля, немає шибок у вікнах, немає електрики та інших умов, щоб ці приміщення використовувати. Ми маємо свою частину приміщень, які орендуємо в комунальному управлінні і нам цього наразі достатньо», –  зазначив він.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що суд зобов’язав «Самопоміч» сплатити борг за оренду офісу в центрі міста.

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