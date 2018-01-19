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В перестрілці в Одесі загинуло двоє людей. Є поранені

Омелян Шевчук

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В центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця, при цьому, троє поліцейських отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

 

За його словами “злочинця застрелено на місці, троє поліцейських поранено, один важкий, знаходяться в медичному закладі”.

“На адресі працювали дільничий та оперативник Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області де за попередніми даними переховувалася особа, що розшукувалась за правопорушення передбачене ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї)”, – розповів він.

“Правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, та був застрелений на місці правоохоронцями, що були викликані на підмогу”, – написав Форостяк.

За попередніми даними, в результаті перестрілки в центрі Одеси двоє людей загинули, четверо осіб зазнали поранень.

Про це “Українській правді” повідомив 19 січня директор Департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

“За попередньою інформацією, станом на зараз – 4 поранених, двоє загиблих”, – сказав він.

УП

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