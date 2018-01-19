Львівська мерія пожалілася «Укртрансбезпеці» на приватних перевізників

Львівська мерія закликає приватних перевізників не порушувати закони і скеровує лист до «Укртрансбезпеки», щоб вони вжили відповідних заходів. Про це сьогодні, 19 січня, на брифінгу у Львові розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

Міська влада не підтримує ініціативу приватних перевізників та наголошує, що комунальні маршрутки перевозитимуть пенсіонерів безкоштовно. «ЛМР вважає ініціативу приватних перевізників щодо оплати за проїзд пенсіонерами такою, що суперечить чинному законодавству України. В мерії не підтримують таке рішення. У Львові є затверджений тариф оплати за проїзд в громадському транспорті. Міська рада розуміє, що цей тариф є економічно необґрунтованим, але сьогодні мешканці не мають змоги платити більше», – сказав Бабак.

Чиновник зазначив, що з 2016 року держава не відшкодовує пільгові перевезення пасажирів в громадському транспорті. Але є постанова Кабміну, яка дає такі пільги пенсіонерам. «Держава має врегулювати це питання. Якщо вона дає пільги комусь, то має забезпечити їх фінансову реалізацію. Пенсіонера все життя платять внески до Пенсійного Фонду. Мабуть звідти і треба давати допомогу пенсіонерам за проїзд», – підкреслив чиновник.

Також він вважає, що все ж найкращим вирішенням цієї проблеми є монетизація пільг, яка успішно працює в усій Європі.

На запитання журналістів про те, що робити пенсіонерам з 20 січня, Бабак порекомендував їм користуватися комунальним транспортом.

Подаємо перелік

Фото: politdengi.com.ua