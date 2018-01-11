На трасі Львів-Шегині «Фольксваген» насмерть збив жінку-пішохода

На трасі Львів-Шегині автомобіль «Фольксваген» насмерть збив 61-річну жінку-пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«10 січня близько 21:20 в м. Судова Вишня, Мостиського району, на автодорозі Львів-Шегині 29-річний водій, житель м. Львів, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Transporter Т5», здійснив наїзд на пішохода, 61-річну жительку м. Городок, яка від отриманих травм загинула на місці події. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.