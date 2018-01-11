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На Львівщині затримали бізнесмена, який хотів дати 500 доларів хабара поліцейському

Юлія Шпак

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На Львівщині затримано бізнесмена, який намагався дати 500 доларів США неправомірної вигоди правоохоронцю за невтручання у його підприємницьку діяльність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляють у відомстві, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, слідчими місцевого відділу поліції, спільно з працівниками Управління захисту економіки Львівщини, затримано місцевого бізнесмена, який передавав 500 доларів США неправомірної вигоди заступнику начальника відділу управління захисту економіки у Львівській області за невтручання правоохоронця у його підприємницьку діяльність, пов’язану з незаконним обміном валют.

На даний час, Золочівським районним судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживаються заходи для всебічного, повного та об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Довідково: санкція інкримінованої зловмиснику ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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