Вчора на Львівщині вчаділо четверо людей

Вчора, 8 січня, на території Львівської області четверо осіб отруїлось чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У Львові отруїлись, ймовірно чадним газом, дитина, 2010 року народження, та місцевий житель, 1982 року народження. Дитину було госпіталізовано до Львівської МДКЛ, а чоловіка – до Львівської ОКЛ.

Також вчора у місті Червоноград об 11:54 год, у приватному житловому будинку на вул. Стефаника, отруїлись, ймовірно чадним газом, 2 особи (з них 1 дитина), яких було госпіталізовано до Червоноградської МЛ, а саме:

– 2010 року народження (дитина) – стан важкий;

– 1983 року народження – стан середньої важкості.

Обставини усіх випадків встановлюються.