ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора на Львівщині вчаділо четверо людей

Олександр Косик

|

Вчора, 8 січня, на території Львівської області четверо осіб отруїлось чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У Львові отруїлись, ймовірно чадним газом, дитина, 2010 року народження, та місцевий житель, 1982 року народження. Дитину було госпіталізовано до Львівської МДКЛ, а чоловіка – до Львівської ОКЛ.

Також вчора у місті Червоноград об 11:54 год, у приватному житловому будинку на вул. Стефаника, отруїлись, ймовірно чадним газом, 2 особи (з них 1 дитина), яких було госпіталізовано до Червоноградської МЛ, а саме:

– 2010 року народження (дитина) – стан важкий;
– 1983 року народження – стан середньої важкості.

Обставини усіх випадків встановлюються.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...