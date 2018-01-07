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У Львові чоловік намагався вчинити самогубство

Катерина Родак

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Патрульні відмовили львів’янина від фатального кроку.

Патрульні відмовили львів’янина від фатального кроку.Учора, 6 січня, у Львові чоловік намагався вистрибнути з вікна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Учора, 6 січня, патрульних викликали на вулицю Тершаківців, де за словами очевидців, невідомий намагається викинутися з вікна. Інспектори з’ясували, що 30-річний чоловік посварився з бабусею і вирішив вкоротити собі віку.

Спільно із загоном ДСНС громадянина зняли з другого поверху. У нього при собі було два ножі.

«В приміщенні також патрульні виявили засоби, які використовують для куріння наркотичних речовин, використані шприци, таблетки невідомого походження. На місце викликали слідчих і спецбригаду медиків», – розповіли у ПП.

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