Минулої доби у зоні АТО поранили українського військового

Минулої доби у зоні АТО російсько-терористичні війська 7 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися.

На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували наших оборонців у районі Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював наші оборонні укріплення біля Верхньоторецького. На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.