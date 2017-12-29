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Три об’єкти культурної спадщини Львова внесли до Державного реєстру

Юлія Шпак

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Три об’єкти культурної спадщини м. Львова занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Нещодавно відбулося засідання експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Три об’єкти культурного спадщини Львова: будинок «Ломниця» (вул. Ак. Сахарова, 62а), монастирський комплекс Ордена Кармелітів босих (вул. Персенківка, 10 – вул. Стрийська, 45) та водогінна вежа у Стрийському парку (Стрийський парк, верхня тераса) – занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

За її словами, документація для внесення вище вказаних об’єктів культурної спадщини Львова до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, була подана ще в 2015 році.

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