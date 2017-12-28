На Львівщині відкриють 70 медичних амбулаторій

На Львівщині у 2018 році планують облаштувати близько 70 медичних амбулаторій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини – ультрасучасні заклади, які збудують за уніфікованими проектами. Вже готовий типовий проект майбутніх закладів, наразі триває процес розпрацювання мережі будівництва.

Як наголосив під час засідання Колегії голова Львівської ОДА Олег Синютка будівництво сільських амбулаторій відбуватиметься таким чином, щоб охопити всю територію Львівської області, а відтак кожен мешканець зможе отримати необхідну медичну допомогу.

З державного бюджету на будівництво та оснащення закладів виділили 302 млн грн.