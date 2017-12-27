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У зоні АТО знову втрати

Омелян Шевчук

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Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріплень Збройних Сил України. Також, зі стрілецької зброї, російські найманці турбували захисників Станиці Луганської.

Окрім того, у районі Луганського, за світлої пори доби, зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника. Слід зазначити, що застосування безпілотників заборонено Мінськими домовленостями.

На інших ключових ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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