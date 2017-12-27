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Прикордонники розповіли, як з 1 січня іноземці проходитимуть біометричний контроль

Олександр Косик

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З 1 січня 2018 року в 157 міжнародних пунктах пропуску у повному обсязі запрацює біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. До решти іноземців обов’язкова фіксація біометричних даних буде застосовуватися за результатами аналізу та оцінки ризиків. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Львівський портал.

 

Головною метою є забезпечення національної безпеки, посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України.

Запуск системи фіксації біометричних даних Держприкордонслужби – це ще один крок щодо покращення безпекової складової при перетинанні кордону та вдосконалення системи прикордонного контролю.

Нагадаємо, 21 грудня Державна прикордонна служба України презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Інформація з неї передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

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