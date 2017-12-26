ONUKA виконала «Щедрик» у львівському аеропорту

Гурт ONUKA у львівському аеропорту виконав кавер-версію найвідомішої в світі української щедрівки «Щедрик» та привітав усіх із Новорічними та Різдвяними святами.
«Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є «Щедрик» Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує…», – йдеться у повідомленні.
Летовище ONUKA обрала не дарма, адже «дорога» стала дня них другою домівкою.
«Чому ми вирішили відзняти це відео в аеропорті? Тому що «дорога» стала нашою другою домівкою і весь рік ми «літали, як ластівочки»! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам! З любов’ю, ONUKA», – йдеться у описі до відео.
Андрій Котенський