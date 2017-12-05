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Парасюк у суді накинувся на двох поліцейських

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Нардеп із Львівщини Володимир Парасюк знову в епіцентрі скандалу. Цього разу депутат накинувся на двох поліцейських під час засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям, яких підозрюють в розбійному нападі. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Донецькій області Наталія Шиман у своєму Facebook.

 

За даними правоохоронців, проти Володимира Парасюка відкрито кримінальне провадження. Подібне правопорушення карається виправними роботами або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

«4 грудня у Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям, підозрюваним в розбійному нападі, та оголошення рішення суддів народний депутат вдарив одного поліцейського та пошкодив техніку іншому. Обидва правоохоронця знаходилися при виконанні службових обов’язків та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку.

Події за участі нардепа зафіксовані на відео. Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування», – повідомила Наталія Шиман.

Як відомо, це не перший випадок із бійками за участю нардепа Володимира Парасюка із правоохоронцями. Він також побився з начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка міністерство внутрішніх справ відкрило стосовно народного депутата Володимира Парасюка дві справи. Зокрема поліція відкрила справу за фактом конфлікту між Парасюком і Дзиндзею.

До цього Володимир Парасюк побився із нардепом Вілкулом у прямому ефірі, а на засіданні антикорупційного комітету вдарив ногою представника СБУ Василя Пісного.

Варто також нагадати, що делікатно «попустила» розлюченого Парасюка заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

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