На боротьбу зі сніговою стихією вийшло понад тисяча працівників Львівської залізниці

На боротьбу зі снігом залучили понад тисячу працівників Львівської залізниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Впродовж 3-4 грудня цього року на території регіональної філії «Львівська залізниця» подекуди спостерігалися рясні снігопади снігу. На окремих станціях та перегонах, особливо у гірській місцевості, висота снігового покриву сягала 20 см.

Для боротьби зі стихією удень 3 грудня було задіяно 363 монтери колії та 119 працівників інших господарств залізниці, що входять до складу так званої другої черги. За цей період від снігу було очищено1600 стрілочних переводів, 113 посадочних платформ та 202 переїзди.

Оскільки інтенсивні опади не припинялися, уночі з 3 на 4 грудня до снігоборотьби було залучено 445 працівників колійного господарства та 268 залізничників другої черги. За цей період від снігу було очищено 1520 стрілочних переводів, 28 пасажирських платформ та 63 переїзди.

Немалого клопоту завдав снігопад господарству електропостачання. Налипання мокрого снігу та лінії електропередач та налягання на ЛЕП гілок дерев, що не витримали снігового тягаря, призвели до відключення електроживлення на окремих дільницях. Зокрема аварійно-відновлювальні роботи тривали на дільницях Сихів–Старе Село, Ходорів–Журавно, Дубляни–Кам’янка Бузька, Марківці–Отинія, Жорнава–Великий Березний. Дещо ускладнили проведення оперативних відновлювальних робіт суворі погодні умови та важкодоступність до окремих аварійних місць. Проте станом на 8-му годину понеділка, 4 грудня, енергетики подолали наслідки стихії.

Завдяки оперативним та злагодженим діям залізничників, потреби у застосуванні спеціальної снігоприбиральної та снігоочисної техніки не було. Попри складну метеорологічну ситуацію, суттєвих затримок руху поїздів удалося уникнути. Втім, зважаючи на несприятливі прогнози синоптиків, залізничники Львівської магістралі продовжують постійно моніторити ситуацію на станціях та перегонах, напоготові перебуває і спеціальна техніка.

А тим часом на об’єктах інфраструктури триває активна робота зі запобігання можливому травмуванню працівників та пасажирів. З цією метою залізничники посипають піскосумішшю пасажирські платформи, переходи та станційні території. Аналогічна робота проводиться на залізничних переїздах.