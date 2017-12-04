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Автобуси 5-А змінили свій маршрут, бо не влізають на вулицю Черемшини, - ЛМР

Катерина Родак

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У зв’язку з тим, що автобуси 5-А –  великогабаритні, змінено схему руху маршруту.Про це повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Зараз 5-А курсує за таким маршрутом: м. Винники – с. Лисиничі – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Кукурудзяна (Автовокзал Північний) – вул. Б.Хмельницького – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – пр. Чорновола – пл. Різні.

Прес-службі мерії кажуть, що з 31 листопада відкрито для двостороннього руху транспорту вул. Черемшини. Однак великогабаритні маршрутки не курсують цією вулицею, тому що не зможуть розминутися з іншим транспортом.

Нагадаємо, сьогодні у міськраді Львова повідомили, що на маршрут 5-А виїде шість великогабаритних автобусів. Проте мешканці Винників одразу помітили, що маршрутки відхиляються від свого маршруту.

 

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